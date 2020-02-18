بري التقى كبير مستشاري وزير الدفاع البريطاني وعرض معه الأوضاع العامة

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كبير مستشاري ​وزير الدفاع البريطاني​ السير جون لوريمير يرافقه ​السفير البريطاني​ ​كريس رامبلينغ​ حيث جرى عرض للاوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة . كما التقى بري وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ التي اطلعته على شؤون الوزارة وسبل تفعيل عمل ​القضاء​. وعرض بري مع وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ آخر المستجدات والاوضاع الامنية والسياسية لاسيما الوضعين الاقتصادي والمالي والسبل الايلة لمعالجتهما. على صعيد آخر ابرق بري لنظيره ​الصين​ي لي شان زو متضامناً مع الصين في مواجهتها للازمة الناجمة عن تفشي ​فيروس كورونا​ . إضغط للمزيد

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