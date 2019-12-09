الديمقراطيون يواصلون حربهم ضد ترامب في قضية العزل

استعرض الديمقراطيون خلال جلسة، الإثنين، حيثيات القضية التي قد تفضي لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يستعدون لإصدار تهم رسمية بحقه.



وبعد أربعة أشهر من إطلاق مبلغ التحقيق بشأن ترامب للاشتباه بسعيه للحصول على خدمات سياسية غير مشروعة من أوكرانيا، أشار الديمقراطيون إلى وجود أدلة واضحة ضده تتعلق بالرشى واستغلال السلطة وعرقلة التحقيق.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن "ترامب فضّل نفسه على البلاد. هذه حقائق لا خلاف عليها".

ويواجه ترامب تصويتاً بات شبه مؤكد، خلال الأسابيع المقبلة، قد يجعل منه الرئيس الأمريكي الثالث الذي تتم محاكمته.

واعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية دوج كولينز أن ما يجرى مجرد "خطوة علاقات عامة" يقوم بها الديمقراطيون قبيل انتخابات العام المقبل.

وقال "الأمر برمته سياسي إنها مسألة توقيت".

اتهامات الديمقراطيين

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يتابع الإجراءات التي قد تترك وصمة على عهده الرئاسي. لكنه كتب على تويتر مع بدء الجلسة "مطاردة شعواء. الديمقراطيون الذين لا ينجزون شيئاً معيبون".

وساد التوتر بينما حاول الجمهوريون إخراج الجلسة عن مسارها لدى انطلاقها من خلال خطوات إجرائية. وتم إخراج متظاهر وحيد بعدما هتف دفاعاً عن الرئيس.

وصرخ "صوّتنا لدونالد ترامب. ملّ الأمريكيون من (قضية) العزل هذه، ترامب بريء".

وترامب متهم باستغلال سلطاته عبر الضغط على أوكرانيا، لتعلن عن فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الأبرز لمنافسته في انتخابات 2020.

ومارس ترامب ضغوطاً على كييف كذلك للتحقيق في أن الحكومة الأوكرانية ساعدت الديمقراطيين في انتخابات 2016.





Advertisements

وقال المحامي عن الديمقراطيين باري بيرك إن هناك "إثباتاً مهماً" بشأن ارتكاب ترامب تجاوزات لدى عرضه للأدلة التي جمعتها لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، خلال تحقيق استمر عشرة أسابيع.

وعرض بيرك تسجيلات مصورة للشهادات التي أدلى بها كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بأوكرانيا، التي تدعم الاتهامات، إلى جانب تسجيل يقول ترامب فيه "من حقي القيام بما أشاء كرئيس".

وأفاد بيرك بأن الشهود "قدموا وثائق تشمل أدلة واضحة ودامغة ولا يمكن تفنيدها بأن الرئيس ترامب وضع هذه الخطة".

وأضاف "وضع مصالحه السياسية لتتم إعادة انتخابه فوق الأمن القومي للدولة وسلامة انتخاباتها".

وفي إشارة إلى انتقادات الجمهوريين قال "بالطبع لدينا انتخابات مقبلة. هذا ليس مبرر لتأجيل هذا النقاش. بل هو السبب الذي علينا من أجله إجراء هذا النقاش، للتأكد من ألا يتم التدخل فيها والتأكد من عدم قيام الرئيس الحالي بذلك، ومن أن الرؤساء المقبلين لن يقوموا به".

دفاع الجمهوريين

قال المحامي الجمهوري ستيفن كاستر، المكلف بدحض الأدلة، إن الديمقراطيين بكل بساطة يهاجمون ترامب جراء سياسات لا يتفقون معها؛ واعتبر أن "الديمقراطيين مهووسون بعزل الرئيس".

ووصف الأدلة الرئيسية من محضر اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو/تموز بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الهراء".

وقال ترامب للرئيس الأوكراني خلال الاتصال إنه يريد "خدمة" من كييف تشمل فتح تحقيق بشأن بايدن ونظريته بشأن انتخابات 2016.

وأشار إلى أن الديمقراطيين بحاجة لمزيد من الوقت للحصول على أدلة كافية وتحديد قضيتهم.

ورفض الديمقراطيون هذه الحجة، مشيرين إلى أن ترامب منع كبار مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تسليم سجلات البيت الأبيض.

وبدا الديمقراطيون عازمون على الضغط من أجل تصويت كامل في مجلس النواب على تهم رسمية تشكل "مواد العزل" قبل نهاية العام.

ومن شأن ذلك أن يتسبب بمحاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يستمر عدة أسابيع.

ونظراً لهيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والحاجة لموافقة ثلثي الأعضاء البالغ عددهم مئة على إدانته، يبدو حصوله على البراءة أمراً شبه مؤكد.