مصدر لـ"العين الرياضية" يوضح حقيقة العرض الباريسي الضخم لضم صلاح

قالت تقارير إسبانية، إن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، تلقى عرضا ضخما للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو الأمر الذي نفاه مصدر لـ"العين الرياضية".

وكانت صحفية "دون بالون" الإسبانية، أشارت إلى رغبة النادي الباريسي في الحصول على خدمات نجم الفراعنة مقابل 136 مليون جنيه إسترليني (162 مليون يورو).

لكن المصدر قال إن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

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وأوضح المصدر: "صلاح لا يفكر مطلقا في الرحيل عن ليفربول، خاصة في الفترة الحالية، حيث يضع كامل تركيزه على منافسات الدوري الإنجليزي، الذي يتصدر فريقه جدول ترتيبه، إضافة إلى استكمال مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد مرور 16 جولة من الموسم الحالي.

وكانت صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية قالت في تقرير لها إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد استفسر عن إمكانية ضم صلاح خلال الفترة المقبلة.

وشارك صلاح في 20 مباراة مع فريقه بمختلف مسابقات الموسم الحالي، مسجلا 10 أهداف وأهدى 6 تمريرات حاسمة.