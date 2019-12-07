اليونان تطرد سفير ليبيا وتمهله 72 ساعة بسبب إتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع تركيا

وكالات - قالت اليونان اليوم، الجمعة 6 ديسمبر 2019، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على إتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس في إفادة صحفية إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
ووصف دندياس الإتفاق الليبي التركي بأنه "إنتهاك سافر للقانون الدولي".
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