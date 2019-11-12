رهط: مصرع فتى دهسًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصادر طبية وفاة فتى في مدينة رهط متأثرًا بإصابته في حادث دهس، مساء اليوم الثلاثاء.

وعلم "عرب 48" أن الفتى هو مصطفى بشير أبو سمور، ويبلغ من العمر 12 عامًا.

ضحية حادث الدهس

وذكر بيان صادر عن "نجمة داود الحمراء" أن "بلاغًا وصل حول تعرض فتى يبلغ من العمر 12 عامًا للدهس في شارع القدس في مدينة رهط، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، حيث وصل إلى المكان الطواقم الطبية التابعة للمؤسسة وعملت على تقديم الإسعافات الأولية له ومن ثم تم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج".

وذكرت مصادر محلية أن سائق السيارة التي دهست الفتى كان متورطًا في حادث مشابه قبل أسابيع قليلة.