البيت الأبيض: ترامب يعلق دعوته لأردوغان انتظارا لما ستسفر عنه محادثات أنقرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق دعوته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة أمريكا. طيب أردوغان، لزيارة أمريكا. وقال البيت الأبيض - في بيان له أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم/الخميس/ - إن ترامب ينتظر ما ستسفر عنه محادثات أنقرة بشأن سوريا. بيان له أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم/الخميس/ - إن ترامب ينتظر ما ستسفر عنه محادثات أنقرة بشأن سوريا.

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