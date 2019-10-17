ريال مدريد يتابع محمد إحتارن

يتابع نادي ريال مدريد الإسباني، النجم المغربي – الهولندي الشاب، محمد إحتارن، لاعب فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي، من أجل ضمه الصيف المقبل، وذلك بعد أن سطع اسمه بشكل لافت مع الفريق هذا الموسم.

وحسب صحيفة “okdiario” فإن النجم الشاب، البالغ من العمر 17 سنة، يعتبر واحد من أبرز أهداف الفريق المستقبلية، والذي يرغب الفريق من خلال التعاقد معه إلى تعزيز خطه الأمامي.

وأكدت الصحيفة نفسه، أن الفريق الملكي معجب كثيرا بإمكانيات إحتارن، ومستعد للدخول في مفاوضات مع إدارة النادي، لضمه، بالإضافة إلى مهاجمه، الهولندي دونيل مالين، الذي يرغب في ضمه فريق برشلونة أيضا.

ويعتبر احتارن، ثالث أغلى لاعب شاب في العالم، بقيمة وصلت إلى 15 مليون يورو، ولم يحدد بعد البلد الذي سيحمل قميصه الوطني، بين المغرب وهولندا.