الكرملين: ليس من حق تركيا نشر قواتها بشكل دائم في سوريا

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رويترزالثلاثاء 2019/10/15 10:40 م بتوقيت أبوظبي
قوات تركية تشن عدوانها على شمالي سوريا
قال ألكسندر لافرينتييف مبعوث الكرملين إلى سوريا، الثلاثاء، إنه ليس من حق تركيا أن تنشر قواتها بشكل دائم في سوريا.
وأكد أن موسكو لا توافق على العملية العسكرية التركية في سوريا، موضحا أن الأكراد سمحوا لقوات الجيش السوري بدخول مناطق محددة منها منبج.
وأوضح مبعوث الكرملين إلى سوريا، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات بين الأكراد ودمشق وروسيا.
وأضاف ألكسندر، أن هناك نحو 12 ألف عضو من تنظيم داعش الإرهابي في سجون بشمال شرقي سوريا.
وفي وقت سابق، حذر قيادي عشائري عراقي، من بدء "داعش" في إعادة تنظيم صفوفه، بعد تعزيز قواته بألف مسلح فروا من معتقلاتهم عقب العدوان التركي على الشمال السوري.
وأسفر العدوان التركي على الشمال السوري، الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.
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