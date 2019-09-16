تونس: لم يصوت أحد في سان فرانسيسكو

اعتبر يوسف الشاهد، المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات الحالية أنها مؤشر سلبي، خاصة أنها تراجعت بنسبة 20% عن انتخابات عام 2014، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وعزا الشاهد هذه الظاهرة إلى ما وصفهبـ"تشتت الصف الديمقراطي"، داعياً في هذا السياق "الصف الديمقراطي إلى التقاط هذه الرسائل وتداركها في الانتخابات التشريعية".
وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتنبيل بفون، أن مكتب التصويت في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة فتح أبوابه منذ يوم الجمعة لكن لم يصوت أي تونسي مقيم هناك.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتالتونسية، قد أفادت بأن نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي بلغت 45 بالمئة بالداخل، مقابل 19.7 بالمئة في الخارج.
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