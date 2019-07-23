وكالة الطاقة الدولية: نراقب التطورات في مضيق هرمز ومستعدون للتحرك

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، مؤكدة أنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة.

وشددت وكالة الطاقة الدولية على أن حق نقل الطاقة بحرية مهمٌ للاقتصاد العالمي ويجب الحفاظ عليه.

وطمأنت الوكالة في بيان "أن مخزونات الطوارئ كبيرة بما يكفي لتغطية أي تعطل لإمدادات النفط من مضيق هرمز لفترة طويلة"، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يومياً.

وأبدت استعدادها للتحرك سريعا وبشكل حاسم في حال حدوث تعطل لضمان استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية.



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