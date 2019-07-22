الان تتابع تيريزا ماي ترأس اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط التي تحتجزها إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية سترأس اجتماعًا وزاريًا مخصصًا للبحث في موضوع احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
وستبحث ماي التي تغادر منصبها، الأربعاء المقبل، الوضع مع أعضاء حكومتها وستتطرق إلى مسألة ”حفظ سلامة الملاحة في الخليج“.
وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية إلى أن اجتماع الأزمة سيبدأ نحو الساعة 9,30 بتوقيت غرينيتش.
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