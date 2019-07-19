شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان: البحث عن المشتبه بقتل الدبلوماسي التركي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

ونشرت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم بلاغ بحث مرفق بصورتين لشاب بشعر أسود ولحية مشذبة، وبدا أن إحداهما التقطتها كاميرا مراقبة.

وأوضح البيان أن الشخص الموجود في الصورتين هو الجاني المفترض الذي أطلق النارعلى الدبلوماسي التركي عثمان كوسيه، والذي دفن أمس (الخميس) في أنقرة.

من جهة ثانية قالت وزارة الدفاع التركية أن جندياً تركياً قتل وأصيب ستة آخرون اليوم، في عملية أمنية بشمال العراق.