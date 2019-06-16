مدير عام مصلحة سكك الحديد: هناك نقصا بنسبة 95 في المئة في ملاك المصلحة

وصف مدير عام ​مصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك زياد نصر، المشروع الاستثماري ​الصين​ي في مجال خطوط النقل و​البنى التحتية​ في المنطقة، بأنه "الأكثر جدية وطُرح بموجب طلب من وزير الأشغال ​يوسف فنيانوس​ لتطوير المرافق المعنية ب​قطاع النقل​ في ​لبنان​، حيث قامت الصين بتقديم خطة للمساعدة في تمويل مشروع إعادة إحياء ​السكك الحديدية​".

وأكد نصر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك مشروعات مختلفة معدة مسبقاً وجاهزة للتنفيذ، لكنها تنتظر فقط التمويل المناسب"، مشيراً إلى أن "الصين تبدو مهتمة بتمويل خطط النقل في المنطقة، ما يجعل من عرضها هذا أهمية تتخذ بعين الاعتبار".

وأوضح "أننا طرحنا مشروعاً لسكك الحديد متكامل العناصر، ويشمل خط ​بيروت​ - ​العبودية​ - ​طرابلس​، أي خط الساحل الشمالي اللبناني، وهو جاهز من جهة الخرائط اللازمة، إلا أننا ننتظر التمويل المناسب وآلية تنفيذ واضحة تناسب الأصول التي تقررها ​الحكومة اللبنانية​".

وفيما يتعلق بموظفي سكك الحديد الذين يتقاضون معاشاتهم، علماً بأن القطارات متوقفة عن العمل منذ تسعينيات القرن الماضي، أكد نصر أن "هناك تسعة موظفين تابعون لقسم سكك الحديد فقط، وأن المصلحة تتضمن أيضاً مديرية للنقل المشترك"، لافتاً إلى أن "عدداً من هؤلاء يعملون مع فرع النقل المشترك نتيجة النقص الحاصل في الموظفين"، مشيراً إلى أن "هناك نقصاً بنسبة 95 في المئة في ملاك سكك الحديد، وأن الموظفين الحاليين لم يستفيدوا من ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي أقرت للقطاع العام عام 2017".