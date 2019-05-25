الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 24/5/2019 ما بين الساعة 21.23 والساعة 22.48، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها 405 أمتار.

وأوضحت أنه بتاريخه عند الساعة 4.28، أقدم الزورق المعادي المذكور على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 330 متراً ولمدة 6 دقائق.

وأشارت إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.