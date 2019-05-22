السراج يبحث مع السبسي مستجدات الأوضاع في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مستجدات الأوضاع في العاصمة طرابلس وتداعيات الاعتداء التي تتعرضت له العاصمة طرابلس منذ 4 نيسان الماضي، وعدد من ملفات التعاون المشترك.
وأكّد السبسي "عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين في تونس وليبيا"، معربًا "عن قلقه العميق إزاء الهجوم المستمر بالقرب من طرابلس"، مشددًا على "ضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا"، لافتًا إلى أن "تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها نهاية القتال بأسرع ما يمكن، كما أنها تسخر جهودها لتحقيق ذلك".
من جهته، أعرب السراج عن "تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء العدوان وتحقيق الاستقرار في ليبيا"، مشيدًا بما تقدمه "تونس من تسهيلات لعلاج جرحى الاعتداء الغاشم".
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.
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