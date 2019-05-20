ترمب: الحديث عن محاولات أمريكية للتفاوض مع إيران لا أساس له من الصحة

قال الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، اليوم الإثنين، أيار 20، 2019، إن الحديث عن محاولات أميركية للتفاوض مع

إيران لا أساس له من الصحة.

وأضاف ترمب، في تصريحات صحفية: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين.

Advertisements

وتابع الرئيس الأمريكي: وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.

ولفت ترمب إلى أن استمرار انهيار الاقتصاد أمر محزن للشعب الإيراني.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ إعادة فرض العقوبات في الرابع من نوفمبر الماضي.