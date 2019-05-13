الكرملين يعلن أن لا اتفاق على لقاء بين بوتين وترامب في قمة مجموعة العشرين

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المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن الكرملين الاثنين أنّه لم يتم التوصل لاتفاق على لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين، في تناقض لما أعلنه الرئيس الاميركي بخصوص لقائه نظيره الروسي. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكالة انترفاكس "لم تكن هناك اي طلبات. كما لا يوجد اي اتفاقات حتى الان".

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