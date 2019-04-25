-وزارة الشباب والرياضة تقرر تجميد مهام مكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة -وثيقة

قررت وزارة الشباب والرياضة، أمس الأربعاء، تجميد مهام المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بعد التقرير النهائي الذي أعده مكتب إفتحاص معتمد من طرف وزارة الشباب والرياضة، والذي لم يصادق على البيانات المحاسباتية والمالية.

وفي نفس السياق، أحدثت وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة يخول لها تسيير أنشطة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وضمان استمرارية النشاط الرياضي المعني، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد الجمع العام الغير العادي قصد ملاءمة الأنظمة الأساسية والعامة للجامعة مع القرار الصادر في 18 مارس 2013 المتعلق بسن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، وانتخاب هياكل الجامعة.

يشار أن وزارة الشباب والرياضة قد سبق لها أن وجهت إعذارا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة يوم 2 ابريل 2019 لم تتم الإستجابة له من طرف المكتب المديري للجامعة المعنية في الآجال القانونية.