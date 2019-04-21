مراد: لا يمكن النهوض بالاقتصاد الا من خلال فتح الأسواق العربية عبر الممرّ السوري

شدّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد على ضرورة الإنفتاح على الأشقاء والأصدقاء لتسهيل عبور الصادرات اللبنانية منها واليها، إذ لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني الا من خلال فتح الأسواق العربية عبر الممرّ السوري والتنسيق والتواصل مع الأشقاء السوريين لتسهيل ذلك، بعيداً من المراهنات التي تُبقي الوطن خارج سياق علاقاته المميزة مع سوريا كما نصّ إتفاق الطائف.
مراد وخلال رعايته "مهرجان صور للتسوّق والسياحة والترفيه" ضمن فعاليات "معرض جبل عامل الثاني"، توجه الى الحاضرين بالقول: نحن نرى أنّ مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ووقف الهدر هي خطوة تبعث الأمل في استقامة سير عمل مؤسسات الدولة، وتطرد اليأس من نفوس اللبنانيين الكادحين الذين ذاقوا مرارة الفساد الذي حرمهم من أبسط حقوقهم الحياتية.
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