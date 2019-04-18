السعودية.. إيقاف لاعب بنادي القادسية لتناوله المنشطات

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لاعب نادي القادسية شايع شراحيلي لمدة عام ، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات. وذكرت اللجنة في بيان أنه بعد فحص العينة ثبت وجود مادة محظورة. وأضافت اللجنة في بيانها أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B. كما قامت بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع والتي عقدت بتاريخ 20 مارس 2019 .

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