الجيش الكوري الجنوبي ينفي وقوع خسائر بعد إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ

أ ش أ

أفاد مسؤول بالجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، بأن القوات الجوية أطلقت عن طريق الخطأ صاروخا مضادا للطائرات خلال فحص روتيني وأعمال صيانة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن المسؤول أن صاروخا أرض-جو متوسط المدى من طراز “تشيونجنج” انفجر قرب قاعدة للقوات الجوية في منطقة تونشيون، على بعد 85 كيلومترا شمال شرقي العاصمة سول، في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (بتوقيت سول)، موضحا أن الصاروخ مصمم لينفجر في الهواء إذا حدث خلل في نظام التوجيه بعد الإقلاع.

وأكد المسؤول بالقوات الجوية الكورية الجنوبية أن الإطلاق الخاطئ للصاروخ “لم يسفر عن أي خسائر إنسانية أو في الممتلكات”، مشيرا إلى أن الجيش شكل فرقة عمل لتحديد سبب انفجار الصاروخ.

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