تضارب الأنباء حول خبر وفاة سوزان مبارك

تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين ثاني حول أنباء وفاة سوزان مبارك حرم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

ونفى علاء مبارك ما تردد حول وفاة السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك في تدوينه له علي موقع "تويتر" إن والدته علي قيد الحياة ومحتجزة في العناية المركزة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وسائل إعلام مصرية إن سوزان مبارك أدخلت العناية المركزة بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في أغسطس الماضي في ظهرها.

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وعبر صفحته على موقع تويتر قال علاء مبارك مساء اليوم:" نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله ان يتم شفائها على خير وان تعود الى بيتها فى القريب العاجل".

وكان علاء مبارك قال في تغريدة سابقة إن والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها، حيث سبق أن نشر علاء في شهر أغسطس الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك، وفق موقع مصراوي.

تجدر الإشارة إلى أن سوزان صالح ثابت، الشهيرة بسوزان مبارك، من مواليد العام 1941 بمحافظة المنيا جنوب مصر، وهي حائزة على درجة الماجستير في الاجتماع من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وزوجها هو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وولد في شهر مايو عام 1928 وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.