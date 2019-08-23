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الاكثر متابعة اليوم - شقيق منى فاروق يرد على الفيديو الجديد المنتشر لها في قضية الفيديوهات الفاضحة.. هذا ما كشفه

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نشرت صفحة منسوبة للفنانة على فايسبوك مقطع فيديو لها، وعلقت بأنه أول ظهور رسمي لها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة، وظهرت منى من خلال الفيديو تؤكد أنها ليس لها صفحات على السوشيال ميديا إلا هذه الصفحة، وأنها هي من تدير الصفحة ولا تستعين بأحد فى ذلك.

لكن مصطفى فاروق شقيق منى، أكد أن هذه الصفحة وهمية ومزيفة، وليس لها أي صلة بشقيقته، وعن الفيديو المنشور على الصفحة قال إن الفيديو ليس جديداً ونشرته منى من قبل.

وكان قد تم إخلاء سبيل الفنانة الشابة من قسم شرطة أول مدينة نصر، وسط حراسة أمنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الجنسية" التي جمعتها بالمخرج ، وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت استئنافها المقدم على قرار حبسها هي وشيماء الحاج 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح ، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

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