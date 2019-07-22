مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ثانوي صناعي وزراعي وتجاري وفندقي | الحد الأدنى للقبول بكليات...

ينشر موقع نجوم مصرية لطلاب الدبلومات الفنية مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي وزراعي وتجاري نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات وثانوي فندقي نظام 3 سنوات، والحد الأدنى لقبول طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 بشكل رسمي بعدما ينتهي طلاب الدور الثاني من أداء الامتحانات وإعلان النتيجة لجميع الأقسام ثانوي صناعي وثانوي زراعي وثانوي تجاري نظام الدراسة 5 سنوات و 3 سنوات، وثانوي فندقي نظام الدراسة 3 سنوات.

وفي كل عام وبعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية تعلن الوزارة نتيجة التنسيق في الصف الثاني من شهر أغسطس، بعدما يفتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، بحيث تخصص وزارة التعليم العالي نسبة 10% من المقاعد في الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. توقعات بالارتفاع

وفي هذا الموضوع ننشر الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية العام الماضي، وهي مؤشرات حتى يعرف الطلاب درجات القبول في الكليات والمعاهد، لكن نود الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التنسيق من 1 : 2 % هذا العام بعد ارتفاع نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة في مختلف التخصصات.

تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم تجاري 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم تجاري 3 سنوات

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الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم زراعي 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم زراعي 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم فندقي سياحي 3 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق المعاهد العليا

الاطلاع على التنسيق كاملا