تراند اليوم : "الأعلى للإعلام" يمنع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأحد، منع بث برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، وطالب الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وجاء القرار رقم ٣٣ وفقًا لمواد القانون المنظم لعمل المجلس ولبنود لائحة الجزاءات والتدابير، وبناءً على توصيات لجنتي الشكاوى والرصد، اللذين أكدا أن الحلقة المذاعة من البرنامج في ١٩ مايو الماضي، والتي استضافت فيها مقدمته الإعلامية بسمة وهبة الفنان ماجد المصري، تجاوزت القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزًا وخوضًا في الأعراض.

وأشار المجلس إلى أن الحلقة احتوت على ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في إعلام هادف، فضلا عن مخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

كان طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أكد أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهنى.

وأضاف "سعدة" فى بيان: "خالفت بسمة وهية أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين 2 – 19 من قانون النقابة".

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فيما ردت الإعلامية بسمة وهبة على قرار إيقاف برنامج شيخ الحارة ، بنشر مقطع فيديو لها من الحرم، أثناء تأديتها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت بسمة وهبة قائلة: "الحمدلله والشكر لله ربنا كريم".

إيقاف بسمة وهبة

وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "شوفوا الحرم ما شاء الله زحمة إزاي، من أحلى المرات إللي عملت فيهم العمرة، وربنا سهلها بطريقة مش معقولة، ودعيت لكل الناس اللي موصياني بالدعاء، أنتم كمان ادعولي".

وكان المخرج خالد يوسف أصدر بياناً يرد من خلاله على الهجوم الذى تعرض له من قبل الكاتبة ياسمين الخطيب، خلال تواجدها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقال خالد يوسف فى بيانه: "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي".