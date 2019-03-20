شاهد: حقيقة زواج واعتزال الراقصة دينا بعد أدائها العمرة

ظهرت الراقصة المصرية دينا في فيديو مقتضب عبر صفحتها بموقع نشر وتبادل الصور "إنستغرام" لتنفي زواجها، وتشير إلى عودتها من العمرة، وذهابها للرقص في إحدى حفلات الزفاف؛ الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات هجومية.

من جهته، أكد طارق زين، مدير أعمال الراقصة والممثلة دينا، أنها لم تعتزل الرقص كما يردد البعض، معربًا عن استيائه الشديد من السخرية منها عبر السوشيال ميديا، عقب أدائها مناسك العمرة بالأراضى السعودية.

وغضب جمهورها، بعد ظهورها في فيديو لحسم الجدل حول حقيقة زواجها خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

واعتبر جمهور دينا ومتابعوها تصرفاتها بأنها متناقضة، إلى جانب اتهامها باستفزاز جمهورها عبر الفيديو الذي نشر عقب عودتها من الديار المقدسة لأداء العمرة.