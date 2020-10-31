الامارات | محمد بن راشد يطلع على مشروع إنتاج الطاقة من النفايات ويعتمد تطوير شواطىء دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلع على مشروع إنتاج الطاقة من النفايات ويعتمد تطوير شواطىء دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «اطلعنا اليوم على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.. المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يومياً ويولد طاقة تكفي لـ 135 ألف منزل.. دبي مدينة نظيفة.. طاقتها نظيفة.. وأحياؤها نظيفة.. ومواردها من الطاقة لا بد أن تبقى نظيفة».

وأضاف سمو: «كما اعتمدنا اليوم تطوير 12 كيلومتر من شواطىء دبي.. بمساحة مليون متر مربع.. من شاطىء الممزر وحتى أم سقيم الثانية.. بتكلفة 500 مليون درهم.. مساحات أكثر للسباحة.. ومسارات أفضل للجري.. وشوارع أطول للدراجات الهوائية.. جودة الحياة في دبي هو سر حب الحياة في دبي».

وأكد سموه: «اعتمدنا اليوم أيضا 29 مشروعاً جديداً لإضافة ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق بقيمة 2 مليار درهم ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية.. نحن مستمرون في تطوير مدينتنا.. مستمرون في تطوير جودة حياتنا.. مستمرون في بناء مستقبلنا».

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