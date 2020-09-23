الامارات | «الصحة» تبدأ تطعيم الكوادر الطبية بلقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ تطعيم الكوادر الطبية بلقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إعطاء الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، بعد أن أجازت الدولة استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

وتماشياً مع خطة الوزارة، التي تتضمن تقديم اللقاح لخط الدفاع الأول، تلقى كل من مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، والوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، عوض صغير الكتبي، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد ـ 19».

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وأكدت الوزارة أن إعطاء اللقاح للكوادر الطبية، يؤكد اهتمام القيادة بجميع العاملين في القطاع الصحي، وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم، مشيرة إلى أن بدء إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، يأتي في ظل النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تجارب اللقاح السريرية، التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، والتي أظهرت نتائج إيجابية،وأثبتت فعاليته وقدرته على تقليل الخسائر التي تتسبب فيها الجائحة، لافتة إلى أن الحاصلين على اللقاح في المستشفى ستتم متابعة حالتهم الصحية ضمن البروتوكولات المتبعة.يشار إلى أن تقديم لقاح «كوفيد-19» لخط الدفاع الأول، يتم استناداً إلى معايير تأهيل الموافقة للاستخدام الطارئ، مع الأخذ في الحسبان الفئات المستهدفة، وخصائص المنتج، وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية، ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة، حيث اتبعت الوزارة العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، ومنها استخدام طارئ للمنتج ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية التشريعية في الدولة.

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