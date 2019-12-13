«خليفة لنخيل التمر» توقع مذكرة تفاهم مع الأردن

أبوظبي (الاتحاد) وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مذكرة تفاهم مع شركة هيل الزراعية في الإمارات، لتنفيذ أول دراسة من نوعها حول وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال معرض أبوظبي الدولي للتمور 2019، حيث جرت مراسم التوقيع ضمن جناح الجائزة في المعرض بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور عبد الكريم محمد العامري الرئيس التنفيذي لشركة هيل الزراعية بالإمارات. وعلى هامش مشاركة الجائزة بمعرض أبوظبي الدولي للتمور الذي افتتحه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الاثنين الماضي، بالتزامن مع افتتاحه لمعرض سيال الشرق الأوسط.

وأكد أمين عام الجائزة أن هذه الدراسة الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وتعتبر بمثابة خريطة طريق لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، تهدف إلى تعزيز مكانة التمور الأردنية خصوصاً تمر المجهول على المستوى الدولي.

وأضاف أن وضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة الأردنية الهاشمية يأتي بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بناء على توصية رفعتها اللجنة العلمية في ختام أعمال المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية إلى الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

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