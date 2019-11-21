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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على مطعم سول ستريت في دبي
يقع مطعم سول ستريت في الطابق الخامس من فندق The Five Jumeirah Village الذي تم افتتاحه حديثًا في وسط JVC.
ويتميز المطعم بتصميم فريد من نوعه يحتضن الهندسة المعمارية الدائرية. ويعد Soul Street مطعمًا مشتركًا ويقدم أطباقًا متخيلة مرتبطة بالباعة المتجولين من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
إن اختيار الأطباق أمر شاق في البداية، مع الاختيارات المعروضة في قائمة تأخذ شكل صحيفة. وتحتوي القائمة على ثلاثة أقسام مقسمة إلى سلطات ووجبات باردة، ووجبات خفيفة ساخنة، ووجبات كبيرة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
الشيف جاجيت سينغ من مواليد دلهي ويعيش في الإمارات منذ أربع سنوات، ويعتمد بشدة على الإلهام مع فريقه من الطهاة الذين ييعملون معه. ويضيف “لدينا رئيس طهاة من المكسيك، لدينا أشخاص من تايلاند، وأخر من نيبال، وبالطبع من الهند. وبما أننا جميعًا اجتمعنا ولدينا طعام من بلادنا، فإننا نحاول إنشاء قائمة يمكننا جميعًا الاستمتاع بها “.
ويوصي الشيف سينغ بلفافة الكاثي المصنوعة من عجينة رومالي المغلفة بالأوميت المحشوة بالدجاج تيكا وشرائح لحم الضأن التندوري العطرة مع صلصة النعناع.
لمزيد من المعلومات والحجوزات، هاتف: 042489989
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