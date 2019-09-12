25 مليون عضو في "سكاي واردز طيران الإمارات"

وصل عدد أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، إلى 25 مليوناً.

وسوف يحتفل "سكاي واردز طيران الإمارات" بهذه المناسبة مع أعضائه، حيث سيستمتع المسافرون، اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري، بمفاجآت وعروض متميزة. وتشمل العروض 25% خصماً على ترقية درجة السفر وتذاكر المكافآت على عدد من الرحلات من وإلى دبي، وأسعاراً خاصة عند الدفع بتركيبة نقد+ أميال على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و25% خصماً عند شراء أو إهداء الأميال. كما سيستمتع المسافرون عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بمسابقات وجوائز مميزة اعتباراً من 22 سبتمبر.

وانضم إلى البرنامج خلال الأشهر الـ18 الماضية 5 ملايين عضو جديد، أي بمعدل 277777 عضواً كل شهر و9259 عضواً كل يوم و6 أعضاء كل دقيقة. وتحتل المملكة المتحدة الصدارة على قائمة البلدان من حيث عدد الأعضاء (3.2 ملايين عضو)، تليها الولايات المتحدة الأميركية (2.3 مليون عضو)، وأستراليا (1.9 مليون عضو)، ثم الهند (1.8 مليون عضو) ودولة الإمارات العربية المتحدة (1.7 مليون عضو).

ويركّز سكاي واردز طيران الإمارات على تقديم تجارب فريدة للأعضاء عبر جميع المناطق حيث يستفيدون من ما يزيد على 157 شراكة للبرنامج في جميع أنحاء العالم بما في ذلك شراكات مع 15 ناقلة جوية توفر خدماتها في 2000 وجهة وشراكات مع 12 علامة تجارية مالية مشتركة و7 شركاء تبادل النقاط في 31 دولة. ويتعاون سكاي واردز طيران الإمارات أيضاً مع ما يزيد على 100 فندق وموقعين إلكترونيين ما يتيح الوصول وحجز 30 مليون عقار وغرفة فندقية حول العالم.

وتعاون البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية مع 24 شريكاً جديداً حيث زادت عمليات اكتساب الأميال بنسبة 50% وعمليات الاستبدال بنسبة 150%. وقد دخل سكاي واردز طيران الإمارات في ثلاث شراكات جديدة (ماريوت بونفوي وتشيس ألتيميت ريواردز وبيستر فيلج شوبينغ) خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يعكس أهمية البرنامج ومدى نجاحه على الصعيدين المحلي والعالمي.

وخلال السنة المالية الأخيرة 2018/ 2019، استبدل أعضاء من 185 دولة 1.2 مليار ميل سكاي واردز في سوق دبي الحرة، في حين استبدل 6431 عضواً 77 مليون ميل لشراء 10344 تذكرة لحضور فعاليات رياضية وثقافية حول العالم. واستفاد مئات الأعضاء من ترقية درجة السفر واستخدموا تركيبة نقد+ أميال لحجز تذاكر مع طيران الإمارات وفلاي دبي وحصلوا على تذاكر مكافآت.

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وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "نفتخر بهذا الإنجاز الكبير. فقد بدأنا منذ ثلاث سنوات رحلة تحويلية شملت بحوثاً ودراسات لفهم حاجات ومتطلبات عملائنا الأوفياء. واعتمدنا على هذه الرؤى بالإضافة إلى استراتيجيتنا طويلة الأجل وبيانات حديثة والتكنولوجيا الرقمية لإطلاق عدد من الخدمات الفريدة، كما تعاونا مع علامات تجارية رائدة محلياً وعالمياً ووفرنا تجارب غنية ومصممة لأعضائنا عبر شبكاتنا على الهاتف المحمول. ونحن نعمل حالياً تطور جديد سوف يستفيد منه المقيمون وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا انتظرونا".

وتختلف عروض برامج مكافأة ولاء المسافرين وتتعدد حول العالم لكن ما يميز برنامج سكاي واردز طيران الإمارات هو ريادته وتقديمه خدمات فريدة من نوعها. وتعد الشراكة مع دبي مول خير دليل على ذلك، حيث انه البرنامج الأول في العالم الذي يوفر إمكانية كسب الأميال على جميع المشتريات في كافة متاجر مركز التسوق الشهير. ويستفيد أعضاء الفئة البلاتينية من مزايا جديدة تشمل أميال الفئة وترقية درجة السفر مجاناً من خلال المشاركة في ألعاب وأنشطة شخصية. وتساهم العروض في تحسين تجربة الحجز لأعضاء سكاي واردز عند البحث عن الرحلات والأسعار عبر الإنترنت.

وكان "سكاي واردز طيران الإمارات" قد أطلق خلال السنوات الثلاث الماضية ثلاثة تطبيقات تسهل كسب واستبدال الأميال. ويعد قسم سكاي واردز داخل تطبيق طيران الإمارات الأكثر سهولة من حيث الاستخدام مقارنة مع برامج الولاء الأخرى حول العالم. كما يقدم البرنامج تطبيقين بتصميم فريد، وهما: تطبيق سكاي واردز طيران الإمارات GO لعروض التسلية وتناول الطعام في 160 وجهة، وتطبيق كابفورس سكاي واردز طيران الإمارات المتوفر في 890 مدينة حول العالم ويساعد على حجز سيارات خاصة وسيارات أجرة وباصات صغيرة.

ونال "سكاي واردز طيران الإمارات" هذا العام 3 جوائز هي: أفضل برنامج ولاء مسافرين دائمين من "بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط"، وجائزة التميز الإداري من "غلوبال فلايت" وأفضل برنامج مكافآت لناقلة جوية في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية.

يقدم برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" مكافآت وفوائد ومزايا تصاعدية لفئاته الأربع، الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. ويمكن للأعضاء كسب الأميال عند سفرهم مع طيران الإمارات أو فلاي دبي أو الناقلات الجوية الشريكة الأخرى، أو من خلال شركاء البرنامج الآخرين، بما في ذلك شركات طيران وفنادق ومنافذ التجزئة وشركات تأجير سيارات وهدايا فاخرة. ويستمتع الأعضاء باستبدال أميالهم مقابل نطاق واسع من المكافآت التي تشمل تذاكر السفر مع طيران الإمارات وفلاي دبي أو الناقلات الشريكة، وترقية درجة السفر والإقامة الفندقية وبرامج الجولات السياحية والتسوق الراقي الحصري.