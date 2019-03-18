جريدة الفجر تحتفل بمرور 44 عاما على تأسيسها في أبوظبي







إحتفلت جريدة الفجر الإماراتية امس بمرور 44 عاماً على تأسيسها في ابوظبي , وقال عبيد حميد المزروعي مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة أن "الفجر" استطاعت عبر أربعة عقود ونيف أن تجاري مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ورافقت ركب التطوير والتحديث والبناء كصوت إعلامي وطني مؤمن بأهداف الدولة، وبمشروعها الحضاري والتنموي والإنساني، محققة إنجازات إعلامية أهلتها لتكون من الصحف الوطنية الرائدة التي شكلت رديفا حقيقيا للدولة والمجتمع.

جاء هذا خلال احتفاء صحيفة "الفجر" بعيد تأسيسها الرابع والأربعين ضمن احتفالية حضرها إلى جانب سعادته الأستاذة عائشة عبيد المزروعي المدير العام لدار الفجر، والدكتور شريف الباسل مدير التحرير، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والإعلاميين والفنيين العاملين في الصحيفة.

من جانبها أكدت عائشة عبيد المزروعي المدير العام لدار الفجر للصحافة والطباعة والنشر أن الصحيفة نجحت في جميع المراحل في تجسيد قيمها الإعلامية والوطنية من خلال التزامها الخط الوطني، ووعيها لمتطلبات مرحلة النهوض والتنمية التي قادتها حكومة الإمارات منذ التأسيس وحتى الآن ، مدركة بالأمانة الوطنية للكلمة الملتزمة، وساعية نحو دعم كافة مفاصل النهضة الحضارية في الإمارات ، حيث عملت الفجر كذلك على تعزيز القيم المجتمعية، والحفاظ على التراث الوطني، والالتزام بالقضايا الوطنية، ودعمت الفجر التنمية الشاملة على جميع الصعد التعليمية والاجتماعية والثقافية، وكانت وما تزال من أوائل الصحف التي شكلت مصدرا موثوقا للخبر ، وسجلا يؤرخ لمراحل النهضة ويسجلها بكل أمانة وولاء.