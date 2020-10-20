تكنولوجيا: شاومي تعلن عن جهاز MI BOX 4S الذي ينطلق للبيع غداً بسعر 43 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم على قناتها الرسمية على Weibo عن جهاز صندوق التلفاز الجديد MI BOX 4S، الذي ينطلق للبيع غداً بسعر 43 دولار.

كانت شركة شاومي قد أطلقت جهاز Mi Box 4 SE خلال شهر يناير من العام الماضي، واليوم ينطلق إصدار جديد للشركة MI BOX 4S، والذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi بتردد مزدوج 2.4 جيجا هرتز / 5 جيجا هرتز، كما يدعم آداء سريع في نقل الإشارة، مع إستقرار أفضل للإشارة.

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أيضاً يأتي جهاز Mi Box 4 SE بميزة التحكم الصوتي عن بعد، كما يدعم إنتاج محتوى 4K HDR بأعلى جودة عرض، لتجربة غامرة، كما يدعم سعة تخزين 2 و8 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن تستعرض شاومي تفاصيل أكثر حول مواصفات جهاز صندوق التلفاز Mi Box 4 SE عند إطلاق الجهاز للبيع غداً في السوق الصيني.

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