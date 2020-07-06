شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر البنوك الكندية ينضم إلى مقاطعة منصات فيس بوك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أكبر البنوك في كندا انضمامه إلى حملة المقاطعة واسعة النطاق لشركة فيس بوك التي بدأتها جماعات الحقوق المدنية الأمريكية التي تسعى إلى الضغط على أكبر منصة إعلامية اجتماعية في العالم لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع خطاب الكراهية.

وبحسب موقع toi الهندى، فقامت أكثر من 400 علامة تجارية بسحب الإعلانات على فيس بوك استجابةً لحملة "Stop Hate for Profit" التي بدأت بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في حجز الشرطة في مينيابوليس في 25 مايو.

وقال كل من بنك تورونتو-دومينيون وبنك نوفا سكوتيا وبنك مونتريال والبنك الوطني الكندي وبنك التجارة الإمبراطوري الكندي أنهم سيوقفون الإعلانات مؤقتًا على منصات فيس بوك في يوليو.

وقالت مجموعة ديجاردان، أكبر اتحاد كندي ائتماني في كندا، على موقعها على الإنترنت إنها ستوقف الإعلان مؤقتًا على فيس بوك وانستجرام لهذا الشهر "باستثناء أي حالات استثنائية نحتاج فيها إلى التواصل مع أعضائنا أو عملائنا".

Advertisements

وأشار معظمهم إلى التزاماتهم بالإدماج والتنوع، فيما قال متحدث باسم فيس بوك أن الشركة وضعت نفسها أمام تدقيق للحقوق المدنية وحظر 250 منظمة بيضاء متفوقة من فيس بوك وإنستجرام.

وأضاف أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي يعني أنه يجد ما يقرب من 90٪ من خطاب الكراهية الذي يتخذ إجراء بشأنه قبل أن يبلغ عنه المستخدمين، وقالت مجموعة BMO إنها تواصل "حوارها المستمر مع فيس بوك حول التغييرات التي يمكن أن تجريها على منصاتهم للحد من انتشار خطاب الكراهية".

وقالت RBC إن إحدى الطرق لمساعدة العملاء والمجتمعات هي الوقوف ضد "المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية ، الأمر الذي يجعل العنصرية النظامية أكثر انتشارًا".