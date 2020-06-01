شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاحتباس الحرارى يرفع حرارة الصيف المبكرة فى ألاسكا ويتسبب فى انهيار أرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الاحتباس العالمي حرارة الصيف المبكرة في ألاسكا، مما تسبب في انهيار أرضي على قمة يوديكينش، وهو جبل بالقرب من أنكوريج، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 69 درجة فهرنهايت بالقرب من الجبل هذا الشهر، وأدى الانهيار إلى دفع حطام إلى أسفل الجبل، وملأ المنطقة بالغبار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شاركت وكالة ناسا صورة للانهيار الأرضي كما شوهد من الفضاء، والتي تسلط الضوء على منطقة كانت مغطاة بالثلوج وحاليا مليئة بالحطام.

يبلغ ارتفاع قمة يوديكينش 5،732 قدمًا وتقع بالقرب من أنكوريج بألاسكا، حيث كان ستيف جونز من فانكوفر يشاهد كاميرا ويب حية للجبل ولاحظ سحابة غبار كثيفة تحيط بالمنطقة.

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الانهيار الأرضى بألاسكا

قال جونز في تغريدة: "بالنظر إلى كاميرا الويب، كان واضحًا في الساعة 8:56 صباحًا وفي الصور 9:26 و 9:56 هناك غبار أو ضباب قبل العودة إلى الوضوح".

رد جون كاسيدي، عالم الزلازل، على التغريدة بعد وقت قصير من نشرها: "نعم - هناك إشارة واضحة في Whistler و Lillooet و Hope (أقرب ثلاث محطات زلزالية إلى Joffre Peak) بعد دقائق قليلة من الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي اليوم (16 مايو)"، مؤكدا "سوف نلقي نظرة فاحصة غدا".

يتطلع سكان أنكوريج إلى الطقس الدافئ، حيث يجلب الأوراق الخضراء ويكسر من درجات حرارة الشتاء القارسة، فيما شاركت ناسا في بيان، أنه في تسلل مبكر للصيف في المدينة المكتظة بالسكان تذوب التربة بطرق تشجع الانهيارات الأرضية.

كما أنه قبل يوم واحد فقط من اكتشاف الانهيار الجليدي من جانب جونز، وقع 14 عالما وأصدروا رسالة عامة تحذر من أن منحدر جبلي آخر في ألاسكا غير مستقر، ويمكن أن يؤدي إلى كارثة تسونامي كارثية خلال العام المقبل و على الأرجح في غضون 20 عامًا.