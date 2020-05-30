تكنولوجيا: Twitter يدعم حفظ مسودة للتغريدات وجدولة التغريدات للنشر لاحقاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت تويتر عن دعم حفظ مسودة للتغريدات وجدولة التغريدات للنشر لاحقاً على شبكة الإنترنت في إصدار المتصفح، مما يتيح للمستخدمين الإستمرار في العمل على صياغة التغريدة في وقت لاحق، وأيضاً ضبط موعد محدد لنشر التغريدة.

قد تحتاج إلى إعادة صياغة التغريدات الخاصة بك في وقت لاحق قبل النشر، لذا تقدم تويتر الآن ميزة جدولة التغريدات التي ستتيح للمستخدمين فرصة لإضافة وتعديل التغريدات قبل النشر، وأيضاً ضبط وقت محدد لنشر التغريدات الجديدة بسلاسة على شبكة الإنترنت، لتظهر في إطار زمني منسق بكفاءة أفضل.

كانت شركة تويتر قد بدأت تجربة ميزة مسودة وجدولة التغريدات منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، واليوم تتوفر هذه المميزات لجميع المستخدمين، حيث يمكن إعادة صياغة التغريدات عبر النقر على “X” في النافذة الخاصة بالتغريدة، ومن ثم عند الإنتهاء من تعديل التغريدة يمكن النقر على حفظ التغريدة حيث سيتم إرسالها إلى قائمة مسودات للتغريدات الغير مرسلة.

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أيضاً من المقرر أن يتم مزامنة قائمة المسودات في التغريدات على إصدار المتصفح فقط لتطبيق تويتر، لذا لن يتم عرض قائمة المسودات على تطبيق الهاتف في الوقت الحالي.

من جانب أخر يمكن جدولة التغريدات عبر النقر على رمز التقويم في الجزء السفلي إلى يسار نافذة التغريدة، حيث سيعمل الرمز على إظهار إختيارات الجدول الزمني للنشر.

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