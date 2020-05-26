تكنولوجيا: XRSpace Mova أحدث نظارات الواقع الإفتراضي التي تنطلق في الربع الثالث من 2020 بسعر 599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة XRSpace لإطلاق إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي تعرف بعنوان XRSpace Mova، والتي تنطلق رسمياً في الربع الثالث من 2020، مع دعم تقنية 5G وسعر 599 دولار.

كشف بيتر تشو الرئيس التنفيذي السابق لشركة HTC والرئيس الحالي لشركة XRSpace، عن خطط الشركة لإطلاق نظارة XRSpace Mova للواقع الإفتراضي لاحقاً هذا العام، على أن تتميز بنقطة تسويق رئيسية في الإتصال بشبكات 5G، كما تأتي بواجهة تدعم تتبع حركة اليد، مع عالم إفتراضي يعرف ب”Manova”.

يدعم نظارة Mova للواقع الإفتراضي رقاقة معالج Snapdragon 845 من كوالكوم، كما تأتي بتصميم يحاكي Oculus Quest وHTC Vive Focus، إلا أن تصميم Mova أكثر سماكة، كما تأتي بألوان البرتقالي والأبيض.

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كما تستخدم نظارة Mova للواقع الإفتراضي اثنان من الكاميرات لتتبع حركة المستخدم في محيط الغرفة، أيضاً تدعم نظام تحكم إفتراضي لتتبع حركة اليد.

من جانب أخر مازالت بعض من مواصفات Mova للواقع الإفتراضي غير واضحة حتى الآن، حيث أشارت شركة XRSpace إلى أن النظارة تأتي بمحاكاة لمجموعة من المواقع الخاصة والعامة، كما تشمل نمط “home” للإستراحة، أو مواقع خاصة بالحفلات، وأخرى في مواقع تحاكي مركز المدينة، أيضاً تضم نظارة الواقع الإفتراضي موقع يعرف ب “MagicLohas”والذي يستهدف اللياقة البدنية والصحية، كما يمكن للنظارة أن تقترن بتطبيقات وألعاب الطرف الثالث.

أيضاً لا تدعم نظارة Mova للواقع الإفتراضي المتاجر الأخرى الخاصة بالنظارات المنافسة للواقع الإفتراضي، حيث تعتمد بشكل رئيسي على عالم Manova الإفتراضي، كما تقدم شركة XRSpace مجموعة من الإكسسوارات الحصرية من الشركة لنظارة Mova، والتي تشمل المستشعرات، وأدوات التحكم اليدوي، ووحدات تتبع الحركة.

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