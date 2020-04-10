ثلاثة هواتف من تشكيلة Oppo Reno تبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة ColorOS 7

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن خارطة الطريق الخاصة بتحديث ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 في وقت سابق من هذا العام، والآن يبدو أنه حان الوقت لتحصل أولى الهواتف الذكية التابعة للشركة على هذا التحديث. الهواتف الأولى في القائمة هي Oppo Reno و Oppo Reno 10x Zoom Edition و Oppo Reno Ace.

النسخة السابعة من واجهة ColorOS تجلب معها واجهة مستخدم خفيفة مع فتح سريع للتطبيقات، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وميزات جديدة من أجل الكاميرا.

من حيث التصميم، تم تحديث الواجهة بألوان أكثر نعومة وأيقونان أخف. قامت شركة Oppo أيضًا بتعديل المؤثرات الحركية وأصوات النظام من أجل إتباع نهج أكثر بساطة. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح الآن جدولة الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل ليعمل بشكل تلقائي.

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عملت شركة Oppo في واجهة ColorOS 7 الجديدة على تسريع إستجابة النظام وضمان التوزيع المثالي للموارد بما في ذلك الذاكرة العشوائية. وفيما يخص الكاميرا، فقد حصلت على خوارزمية جديدة لمعالجة الصور ومحرر الفيديو Soloop.

أما وقد قلنا ذلك، فهذا التحديث سيشق طريقه في البداية للوحدات الصينية من الهواتف الذكية الثلاثة المذكورة آنفًا، ولكنه سيصل أيضًا إلى الوحدات العالمية عندما يتضح أنه خالٍ من المشاكل، لذلك إذا كنت تعيش خارج الصين، فسوف يتعين عليك الإنتظار لبعض الوقت قبل أن ترى هذا التحديث يحط رحاله على هاتفك الذكي.