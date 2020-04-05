تكنولوجيا: تحديث مايكروسوفت الجديد لمنصة Windows 10 يأتي بمشكلات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ التحديث الأخير لنظام Windows 10 في تسجيل مشاكل جديدة من قبل المستخدمين، حيث أكد تقرير جديد على أن الإصدار KB4541335 يجلب مزيد من العيوب الواضحة في النظام.

رغم إطلاق مايكروسوفت أكثر من تصحيح لمعالجة العيوب والمشاكل التي رصدت في التحديثات السابقة من نظام تشغيل Windows 10، إلا التصحيحات والإصدارت الجديدة تكشف أيضاً عن مزيد من المشاكل التي تؤثر على المستخدمين بشكل أكبر.

أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار KB4541335 من نظام تشغيل Windows 10 في 24 من مارس الماضي، والذي جاء كتحديث إختياري للمستخدمين، إلا أنه كشف عن مزيد من المشاكل في النظام.

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ولقد سجل مجموعة محددة من المستخدمين شكاوى في قنوات الدعم المختلفة حول التحديث الأخير بشكل خاص، والذي جلب مشاكل واضحة وخطيرة لنظام Windows 10، حيث تركز الشكاوى بشكل خاص على ظهور الشاشات الزرقاء في الألعاب، أو عند تشغيل محتوى الفيديو في YouTube.

بينما أشار بعض المستخدمين إلى أن تحديث Windows 10 الأخير أدى إلى إرتفاع إستهلاك وحدة المعالجة في واجهة النظام، لذا فإن هذا التحديث الإختياري لا يقدم معالجة جذرية لمشاكل النظام أيضاً.

يذكر أن شركة مايكروسوفت لم تقدم تصحيح أو حل لهذه المشكلة في الوقت الراهن، إلا أن المعالجة الأفضل لمستخدمي هذا الإصدار هو إزالته والرجوع إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل.

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