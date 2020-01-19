شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالكو سماعات AirPods Pro يشكون من ميزة "إلغاء الضوضاء".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى العديد من مالكي سماعات أبل اللاسلكية الذكية AirPods Pro من اختلاف كفاءة ميزة "إلغاء الضوضاء"، إذ إن هذه الميزة تأثرت بشكل سلبي بعد وصول إصدارات التشغيل المحدثة للسماعات حسب موقع The Verge الأمريكى، فيما أوضحت التجارب أن قدرات ميزة إلغاء الضوضاء في AirPods أصبحت أسوأ بعد إصدار الشركة 2C54، إلا أن عددا من مستخدمي السماعات أكدوا أن المشكلة ظهرت لديهم قبل وصول هذا التحديث أصلاً وبالتزامن مع إصدار 2B588 الذي تم إرساله في نوفمبر الماضي.

وتعتمد أبل على إرسال التحديثات لسماعات AirPods بجانب عدم قدرة المستخدم على التحكم في التحديث أو الرجوع لاستخدام النسخة السابقة في حال ظهور مشاكل في الأخيرة، إذ إن عملية وصول التحديثات تتم دون إرسال إشعارات واضحة ولا يمكن رفضها أو جدولتها أو إبقائها حسب الطلب.

إذ إن كل ما يحدث هو وصول التحديث عن وضع السماعات في الشحن بجوار الأيفون، بينما يمكن ملاحظة نسخة التحديث من خلال الإعدادات والضغط على عام ثم حول الجهاز لتظهر للمستخدم صفحة التحديث.

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من جهتها لم تعلق شركة أبل حتى الآن على هذه المشكلة حسب وصف مالكي AirPods الذين لاحظوا الفرق في الميزة بعد التحديثات، في الوقت الذي واجه مستخدمي سماعات سوني وBose أحداث مماثلة حسب ما جاء في التقرير.

يذكر أن المحلل الشهير "Toni Sacconaghi" كشف أنه يتوقع نمو سوق سماعات أبل الذكية AirPods بشكل كبير في عام 2020، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون أبل قد باعت سماعات بقيمة 6 مليار دولار هذا العام، وهو الرقم الذى قد يتضاعف خلال العام المقبل.

ويرى المحلل أن أبل قد تبيع ما يصل إلى 85 مليون سماعة AirPods خلال 2020، وبالتالي فإنها ستحقق عائدات بقيمة 15 مليار دولار، وأضاف Sacconaghi أنه إذا استمر هذا المعدل نفسه خلال 2021، فستصبح السماعات "ثالث أكبر منتج مبيعا لشركة أبل".