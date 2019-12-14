شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة الفضاء مارينر 2 تحلق حول كوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أكثر من نصف قرن حلقت أول مركبة فضائية على الإطلاق بكوكب آخربنجاح، فى مثل هذا اليوم في 14 ديسمبر لعام 1962، حلقت مركبة الفضاء مارينر 2 التابعة لوكالة ناسا بواسطة كوكب الزهرة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أُطلقت المركبة الفضائية مارينر 2 من كاب كانافيرال في 27 أغسطس 1962، واستغرقت المركبة الفضائية ثلاثة أشهرونصف للوصول إلى كوكب الزهرة.

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وأبلغت ناسا عن العديد من المشكلات الفنية على طول الطريق، لكن مارينر 2 اجتازت الكوكب على مسافة أقل من 22000 ميل من سطح كوكب الزهرة.

كما أن هذه المركبة لم تدرس كوكب الزهرة فقط، بل ساعدت أيضًا ناسا في معرفة كيفية تشغيل مركبة فضائية بعيدة عن الأرض.