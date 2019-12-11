شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحنة ذاتية القيادة تقطع أول رحلاتها من كاليفورنيا لبنسلفانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة ناشئة فى منطقة سيليكون فالى فى تسيير أول رحلة تجارية عبر البلاد لشاحنة ذاتية القيادة، والتى استطاعت أن تيسر بمسافة 4500 كيلومترا من كاليفورنيا إلى ولاية بنسلفانيا لصالح فى أقل من 3 أيام.

الشركة عمرها 3 سنوات فقطـ وقد أعلنت هذا الحدث البارز أمس الثلاثاء، حيث كان سائق السلامة على متن شبه مستقل، وعلى استعداد لاتخاذ العجلة إذا لزم الأمر ، جنبا إلى جنب مع مهندس السلامة الذي لاحظ كيف تسير الأمور، بحسب mercurynews.

وقال شون كيريجان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى للعمليات فى مقابلة يوم الإثنين: "أردنا أن نظهر سلامة نظام الشاحنة".

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وقال إن نظام الشركة يستخدم الكاميرات والرادار والليدار وهي تقنية تعتمد على الليزر لمساعدة المركبات على تحديد المسافة والتعامل مع مختلف التضاريس والظروف الجوية مثل المطر وضعف الرؤية بشكل جيد.



شاحنة الشركة

كانت الشاحنة، التى كانت تسير على الطريق السريع مضطرة إلى أخذ استراحات ولكنها قادت معظمها بشكل مستقل، وقال كيريجان إنه لم يكن هناك أى خلل فى الأوقات التى كان يجب فيها تعليق نظام القيادة الذاتية بسبب مشكلة.



أثناء ارحلة

وقال المدير الإدارى لأبحاث الأسهم فى احدى شركات الاستثمار المالية دان آيفز إن حوالى 10 إلى 15 شركة في جميع أنحاء البلاد تعمل على تسليم الشحن بسيارات ذاتية القيادة ويشمل ذلك بدء تشغيل الشاحنات ذات الشاحنة الذاتية التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، والتى استكملت العام الماضي رحلة عبر البلاد مدتها 5 أيام و 2400 ميل. لكن تلك الشاحنة لم تحمل أي شحن.

قال إيفيس: "عندما تتمكن الشاحنات (الشحن) من قطع مسافات طويلة ، سيكون هناك عائد استثمار كبير" على التكنولوجيا المستقلة.