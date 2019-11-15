الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo S5 مع تصميم عصري وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Vivo S5، ويمتاز بتصميم عصري ومتقدم.

الهاتف Vivo S5 الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD علمًا أن هذه الشاشة تغطي 91.38 في المئة من واجهة الجهاز وتضم مستشعر بصمات الأصابع. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

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هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يضم كذلك كاميرًا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

الهاتف Vivo S5 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.2، ويضم بطارية بسعة 4100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

عمومًا، الهاتف Vivo S5 سيُعرض للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأرجواني، وسيُكلف 385 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 410 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/256GB. الهاتف سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من 22 نوفمبر، ولكننا لا نزال نجهل موعد وصول الهاتف إلى الأسواق الأخرى.