تقرير جديد يكشف عن العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

أصدرت شركة (إنتربراند) Interbrand اليوم تقريرها لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2019، وهو الإصدار العشرون من أول دراسة استقصائية لتقييم العلامات التجارية في العالم، والتي توضح أن شركات التقنية الأمريكية: آبل، وجوجل، وأمازون، لا تزال تواصل نجاحها كأكبر ثلاث علامات تجارية على مستوى العالم.

وكشف التقرير أيضًا أن قطاع السلع الفاخرة والبيع بالتجزئة لا يزال القطاع الأسرع نموًا. كما كشف أن شركات التقنية تهمين على المراكز العشر الأولى، إذ كانت حصتها 5 من أصل 10، فقد جاءت شركة آبل في المركز الأول، ثم جوجل في المركز الثاني، ثم أمازون في المركز الثالث، ثم مايكروسوفت في المركز الرابع، ثم سامسونج في المركز السادس.

أما عن الشركات غير التقنية الأخرى التي كانت من بين العشر الأوائل، فهي كوكا كولا في المركز الخامس، وتويوتا في المركز السابع، ثم مرسيدس في المركز الثامن، ثم ماكدونالدز في المركز التاسع، ثم ديزني في المركز العاشر.

وبحسب التقرير، فقد نمت قيمة العلامة التجارية لشركة آبل بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 234.241 مليار دولار، ونمت قيمة جوجل بنسبة 8% إلى 167.713 مليار دولار، أما قيمة أمازون فقد نمت ثلاثة أضعاف نمو جوجل، وذلك بنسبة 24% إلى 125.263 مليار دولار، أما قيمة مايكروسوفت فقد نمت ضعفي نمو آبل؛ بنسبة 17% إلى 108.847 مليار دولار.

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يُشار إلى أن شركة فيسبوك – التي دخلت قائمة (أفضل العلامات التجارية العالمية) أول مرة في عام 2012 في المركز 69، ثم شهدت نموًا هائلًا مكنها من بلوغ المركز الثامن في عام 2017، ولكنها تراجعت في عام 2018 إلى المركز التاسع، ولكن قيمتها انخفضت بنسبة 11.8% خلال العام الحالي لتتراجع إلى المركز الرابع عشر مع قيمة 39.86 مليار دولار.

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وقالت شركة (إنتربراند) – المتخصصة في مجالات استشارات واستراتيجية وتحليلات وتقييم العلامات التجارية – في بيان: إن الطبعة العشرين من تقرير العلامات التجارية السنوي الخاص بها تتميز بسلسلة من تقارير القطاعات الفردية التي تتعمق أكثر في مجالات التقنية، والفخامة، والتجزئة، والسلع المعبأة للمستهلكين، ووسائل الإعلام، والسيارات، والسفر، والخدمات المالية.