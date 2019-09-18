8 أسباب تجعلك تفكر في شراء هاتف iPhone 11 بدلًا من iPhone 11 Pro  

أعلنت شركة آبل الأسبوع الماضي عن أحدث ثلاثة هواتف آيفون جديدة وهي: iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، وتبدأ أسعار الثلاث هواتف من: 699 دولارًا، و999 دولارًا، و1099 دولارًا على التوالي.

المفاجئ في الأمر؛ أنه بالرغم من تطور هاتف (آيفون 11) iPhone 11؛ ودعمه للعديد من المواصفات القوية، والميزات الجديدة إلا أن آبل طرحته بسعر أقل من هاتف iPhone XR الذي أطلقته العام الماضي، وبينما يُغري هاتفي iPhone 11 Pro و Pro Max المستخدمين بأحدث تقنيات آبل، إلا أن هاتف iPhone 11 الأرخص سعرًا يعتبر أيضًا هاتفًا مذهلًا.

فيما يلي 8 أسباب تجعلك تفكر في شراء هاتف iPhone 11 بدلًا من هاتفَي Apple Pro الجديدين:

1- سعر iPhone 11 أقل 300 دولارِِ من iPhone 11 Pro:

السعر على الأرجح هو أكبر عامل يأخذه معظم الناس في اعتبارهم أثناء الشراء، وفي هذه النقطة يفوز هاتف iPhone 11 الذي يبدأ بسعر 699 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ولذلك يمكنك توفير ما لا يقل عن 300 دولارِِ.

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في هذه الأيام وخاصة مع تطور خدمات التخزين السحابي؛ لا يحتاج الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية إلى سعة تخزينية داخلية كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت على هواتفهم، لذلك فإن 64 جيجابايت تعتبر مناسبة لمعظم المستخدمين.

2- تنوع ألوان iPhone 11 أكثر من طرازي Pro:

من حيث الألوان يأتي هاتف iPhone 11 بخيارات ألوان أكثر تصل إلى ست خيارات لونية هي: الأسود، والأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والأرجواني الفاتح.

في حين يأتي هاتفا iPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max بأربعة ألوان فقط هي: الرمادي، والفضي، والذهبي، والأخضر.

3- مقاس الشاشة المثالي:

فيما يلي مقاسات شاشات هواتف iPhone 11 الجديدة؛ من الأصغر إلى الأكبر:

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iPhone 11 Pro: شاشة 5.8 بوصات.

iPhone 11: شاشة 6.1 بوصة

iPhone 11 Pro Max: شاشة 6.5 بوصات.

وبالمقارنة بينهم؛ ستجد أن الشاشة مقاس 6.1 بوصة على iPhone 11 هي الخيار الأفضل لمعظم المستخدمين، في حين أن شاشة Pro Max تعتبر كبيرة، أما شاشة Pro فهي صغيرة بعض الشيء بالنسبة لبعض الأشخاص.

4- أنظمة كاميرا خلفية متطابقة:

تعتبر الكاميرا الخلفية ونظامها أحد أهم ميزات تشكيلة هواتف آيفون لهذا العام، وهاتف iPhone 11 يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق رؤية عريض 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري.

وهي الكاميرات نفسها الموجودة في طرازي Pro ولكن يزيد عليها وجود عدسة ثالثة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل للتكبير في طرازي Pro، وهي تعد عدسة جيدة فقط للتكبير البصري، الذي لا يفقد أي تفاصيل مقارنة بالتكبير الرقمي. لذلك فهي ليست بالميزة الضرورية.

5- كاميرا أمامية متطابقة:

تحتوي جميع طرز هواتف iPhone 11 لهذا العام على الكاميرا الأمامية نفسها، بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة ‏f/2.2‏، تدعم نمط بورتريه مع تأثير Bokeh المُطور، وميزة ضبط العمق، وإضاءة بورتريه مع ستة تأثيرات، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لذلك فإن جودة التصوير بالكاميرا الأمامية في هاتف iPhone 11 لا تختلف عن طرازي Pro.

6- جميع الهواتف تعمل بمعالج A13 Bionic الأحدث:

تعتبر هذه الميزة أهم ما يميز هواتف آيفون، حيث إن معالج آبل الأحدث والأقوى – الذي يحتوي على وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسوميات، والمحرك العصبي لجعل هاتفك الذكي أكثر كفاءة، مع التوفير في استهلاك الطاقة – هو المعالج نفسه في جميع هواتف آيفون الجديدة. لذلك لن تجد أي تراجع في الأداء إذا اخترت الهاتف الأرخص.

الجدير بالذكر أن معالج A13 Bionic يوفر أقوى أداء للهاتف، وفيما يلي توضيح سريع للفرق بينه وبين الأجيال السابقة:

كان معالج A11 Bionic الذي يعمل به هاتف iPhone X قادرًا على معالجة 600 مليار عملية في الثانية.

بينما معالج A12 Bionic الذي تعمل به هواتف آيفون للعام الماضي iPhone XS و XR قادرًا على معالجة 5 تريليونات عملية في الثانية.

أما معالج A13 Bionic الجديد فهو قادر على معالجة 8.5 تريليون عملية في الثانية.

7- iPhone 11 سيكون له عمر بطارية طويل جدًا:

حصل هاتف iPhone XR للعام الماضي على أفضل عمر للبطارية في أي هاتف ذكي من آبل على الإطلاق؛ حيث كان قادرًا على الاستمرار في العمل لما يصل إلى 15.5 – 16.5 ساعة عمل على شحنة واحدة.

ومن المتوقع أن يدوم عمرو بطارية هاتف iPhone 11 ساعة إضافية أخرى مقارنةً بهاتف iPhone XR، أي سيدوم من 16.5 إلى 17.5 ساعة عمل على شحنة واحدة.

8- الميزات الإضافية نفسها:

تشتمل الثلاث هواتف الجديد على الميزات الإضافية نفسها وهي: