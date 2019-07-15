كوالكوم تكشف النقاب عن المعالج +Snapdragon 855، ويحسن أداء الرسوميات بنسبة 15%

فاطمة أيت طالب - دبي - من دون سابق إنذار، قامت شركة كوالكوم اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج +Snapdragon 855، وهو المعالج الذي يمتاز بتردد أعلى من أجل تحسين الأداء. هذا يذكرنا بالنسخة المحسنة من المعالج Snapdragon 845 التي تم إستخدامها في الهاتف Asus ROG Phone، إلا أن المعالج +Snapdragon 855 الجديد سيكون متاحًا لعدد أكبر من الشركات المصنعة للهواتف الذكية. في الواقع، تتوقع كوالكوم أن ترى أولى الهواتف الذكية المزودة بالمعالج +Snapdragon 855 بحلول نهاية هذا العام.

التغيير الكبير هو معالج الرسوميات Adreno 640 الذي حصل على تردد أعلى وأداء أفضل بنسبة 15%. وفي الوقت نفسه، تم رفع تردد النواة السريعة Kryo 485 من 2.84GHz إلى 2.96GHz. ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة الثانية المؤلفة من ثلاث نوى Kryo 485 قد تم رفع ترددها.

هذه هي جميع الترقيات التي حصل عليها المعالج +Snapdragon 855 الجديد. لا يزال هذا المعالج يستخدم المودم Snapdragon X24 LTE، ويمكن توصيله إختياريًا بمودم الـ 5G الخارجي Snapdragon X50. ولا يوجد أي تغيير في الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزينية المدعومة.

لقد صممت شركة كوالكوم هذا المعالج الجديد في الأساس من أجل الألعاب وتطبيقات الواقع الإفتراضي والمعزز، لذلك توقع رؤية الجيل التالي من الهواتف الموجهة للاعبين قريبًا. قد يتم تبني المعالج +Snapdragon 855 أيضًا في بعض الهواتف الذكية الرائدة الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام حتى تتمكن من التفوق على نظيرتها التي صدرت في النصف الأول من هذا العام.