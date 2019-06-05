تكنولوجيا: هواوي تعلن: نظام “هونج منج” أسرع 60% من أندرويد وهذا هو موعد إطلاقه رسميا

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قالت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية “هواوي” Huawei أن نظام تشغيلها الجديد “هونج منج” Hongmeng OS سيكون أسرع بنحو 60% من نظام أندرويد Android المملوك لشركة جوجل الأمريكية.

وأضافت هواوي أن نظام تشغيلها “هونج منج”، والذي تعكف على تطويره منذ 2012، سيعمل على كافة الأجهزة الرقمية والذكية، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر والسيارات، كونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي AI وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G.

وحددت هواوي يوم 26 يونيو الجاري موعدا رسميا لإطلاق النظام الجديد البديل لنظام أندرويد، وذلك في هونج كونج.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت هواوي على قائمة الشركات الصينية المحظور عليها استخدام تقنيات أمريكية، الأمر الذي جعل جوجل تتخذ قرارا بحظر نظام أندرويد على هواتف هواوي القادمة، إلى جانب توقف شركات أمريكية عن التعاون معها في تقنيات المعالجات، على الرغم من شراء هواوي لتقنيات أمريكية بنحو 11 مليار دولار سنويا.