تكنولوجيا: جوجل تقدم إستديو حصري لتطوير ألعاب منصة Stadia الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل خلال فعاليات GDC 2019 اليوم عن إنشاء ستديو حصري لتطوير ألعاب منصة Stadia الجديدة، حيث من المقرر أن يتم تطوير مجموعة من الألعاب التي تنطلق حصرياً على منصة الألعاب.
لم تكتفي عملاق البحث اليوم بإطلاق منصة ألعاب جديدة أو وحدة تحكم في الألعاب، بل أن خدمة بث الألعاب Stadia ستحظى أيضاً ببعض الألعاب الحصرية التي تطور في إستديو جوجل لألعاب Stadia.
ومن المقرر أن ينطلق إستديو الألعاب الجديد بعنوان”Stadia Games and Entertainment”، أيضاً من المقرر أن ينطلق إستديو جوجل الجديد بإدارة Jade Raymond الذي عمل سابقاً في EA و Ubisoft، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن عناوين الألعاب التي ستنطلق من الإستديو لاحقاً.
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