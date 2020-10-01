لجنة للتفتيش المالي لاتحاد كرة القدم

أصدرت المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة قراراً أمس الأربعاء بتشكيل لجنة للرقابة والتفتيش المالي للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم. وضمت اللجنة الاستاذة نوال محمد أحمد جحا رئيساً، الأستاذ كمال عبد الله إبراهيم عضواً ومقرراً، الأستاذ محمد جمر أقوف (ممثل المراجع القومي) عضواً والأستاذة نجاة الإمام حماد (ممثل المراجع القومي) عضواً. Advertisements وتختص مهام اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، بالقيام بأعمال الرقابة والتفتيش المالي لاتحاد كرة القدم واستدعاء ومخاطبة أي شخص للإدلاء بأي شهادة أو معلومات أو تقديم أي مستندات والاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في إنجاز مهامها على أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة عقب الفراغ من أعمالها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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