الرواد يطالبون مالك قناة “الملاعب” لرئاسة اتحاد الخرطوم

طالب عدد من رواد دوري الخرطوم المحلي بالمهندس محمد عمر الفاروق مالك قناة الملاعب الرياضية للدخول لمنظومة العمل الإداري بالاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم في منصب الرئيس خلال الجمعية العمومية المقبلة. وبحسب صحيفة الصيحة، فإن الرواد رأوا في الفاروق الكفاءة والمقدرة التامة على تحمل المسؤولية وإحداث نقلة كبيرة في ذلك الاتحاد الرائد بواقع خبرته الإدارية الطويلة ونجاحاته العديدة بجانب فكره المتطور وفهمه العالي ليؤكدوا أن وجوده بالاتحاد مكسب كبير للأندية وإضافة حقيقية لمجلس الإدارة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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